شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم تكشف أسباب شجارها مع ابنتها بسبب "التيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مروة عبد المنعم: "بنتى حور تغوى برنامج التيك توك من فترة كبيرة، وكنت أرى أن هذا البرنامج تافه إلى أن جاءت فترة فيروس كورونا، الذى أجبرنا على المكوث فى المنزل لفترة كبيرة والكثير من المعارف بدأوا يسألونى لماذا أنا بعيدة عن التيك توك، ومن هنا بدأت فى التيك توك وقدمت فيديوهات مع ابنتى حور".

وأضافت الفنانة مروة عبد المنعم، أثناء استضافتها ببرنامج "معكم" التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن التعامل مع ابنتها صعب جدا لأن شخصيتها قوية وصعبة، ومعظم الفيديوهات التى يقدمانها معا ببرنامج التيك توك كانت دائما تسبقها مشاجرة كبيرة، لأن حور لديها إحدى عشر عاما ولكنها لديها طاقة هائلة فهى تحب أن تعيش حياتها فى كل دقيقة فهى شغوفة بالحياة جدا.

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فيما قالت حور حسام، ابنة الفنانة مروة عبد المنعم إن سبب اختلافها مع والدتها عند تقديم أى فيديو يعود لاختلاف وجهات النظر بينهما، فدائما أفكارها لا تعجبنى، ولكن عندما بدأت تقديم فيديوهات على التيك توك كنت لا أملك أى معجبين وعقب مشاركة أمى فى تقديم الفيديوهات أصبح هناك آلاف المعجبين، وهى من طلبت منى أن أعلمها التيك توك وبعد أن تعلمته سبقتنى كثيرا وغيرت وجهة نظرها له.

وأكدت حور أنها تعشق تمثيل والدتها الفنانة مروة عبد المنعم، مضيفة: "وأحيانا تعجبنى شخصيتها ولكننى لا يمكن أن أنكر أنها مبدعة فى المنزل سواء بالأكل أو بالديكور، ومن أحلى الأكلات التى تقدمها لنا الفراخ بالكارى، وأنا كثيرا أساعدها فى عمل البيت حيث أقوم بغسيل الأوانى ونشر الغسيل وكذلك أحيانا أقوم بالطبخ".

وكشفت الفنانة مروة عبد المنعم خلال اللقاء أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، خاصة أنها تشعر أنها جاهلة وهم ثقافتهم واسعة فعندما أتناقش مع حور بشعر أنها شخصية أصعب من شخصيتى وكثيرا ما تحاول أن تسبق سنها وتضع المكياج الأمر الذى أرفضه ولكنى أصبح حينها فى حيرة هل أكبتها مثلما كانت تفعل أمهاتنا أم أتركها بحريتها فهى لم تقتنع أن لكل سن خصائصه، وعن برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية، قالت، عندما عرضت على الفكرة شعرت بالخوف فأنا ممثلة وفكرة المذيعة هى فكرة جديدة خاصة إننى أقدم قيم من خلال البرنامج للأطفال ولكننى استمتعت بالتجربة وتعلمت منها الكثير خاصة أفكار فى اللعب وفى الطبخ وحاولت أن أقدم كل ما يفيد الطفل.