شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يكشف عن أقرب أعماله لقلبه وانتمائه لمدرسة الراحل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان محمد لطفى عن تفاصيل شخصية إبراهيم السنى، الذى قدمها في مسلسل "كلبش" مع الفنان امير كرارة، حيث قال أثناء استضافته في برنامج مساء دى إم سى الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويذاع على فضائية دى إم سى: "إن إبراهيم كان مواطنا مصريا فيه معانى حلوة والناس محتاجة لذلك وفى نفس الوقت مهموم".

وأكد محمد لطفى أن مسلسل "رمضان كريم" يعتبر من أقرب الأعمال إلى قلبه وقلب الناس، ويتمنى تقديم جزء ثان منه خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه لمس العديد من الناس وواقعهم في المجتمع.

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وأضاف لطفى، خلال حديثه أن الراحل أحمد زكى ساعده الكثير في بداية مشواره الفني وتربى على مدرسته، مضيفا: "كنت حابب أقدم أفلام أكشن ومقاولات ولكن الراحل قال لى (لن تكون نمطى) وحاول تقدم كل الأدوار".

وأشار بطفى أنه أول مرة ارتدى فيها جونتى كانت في مركز شباب المعادى وقابل محمد على كلاى، مضيفا: "وقولت له كنت عاوز ألاعبك.. كما قابلت مايك تايسون وأعتبره بطلا حقيقيا".





يذكر أن آخر الفنان محمد لطفى في موسم رمضان الماضى في مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما.