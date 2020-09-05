صور.. أحمد أمين يعلن انتهاء الموسم الثاني لبرنامج "الفاميليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان أحمد أمين، عن انتهاء تصوير الموسم الثاني من برنامج "الفاميليا".

ونشر آمين، صورا من البرنامج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : " الفاميليا الموسم التاني.. فركش.. خلصنا تصوير والمرادي الفاميليا ليها طعم تاني".

وتابع : "قابلت أمهات وأبهات وأزواج.. بشكرهم كلهم إنهم نوروني وكان منهم حبيبي النجم بيومي فؤاد والاعلامية دعاء فاروق".

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وأوضح : "صحيح كل يوم كان الموضوع اللي بنتكلم فيه مختلف .. لكن أقدر أقول إن فيه إجماع إن "مفيش وقت كفاية" هي أكبر حاجة بتبعدنا عن بعض كبار وصغيرين.. اللي يفرح بقى إن كل يوم كنت بشوف قد إيه تأثير الضغط على علاقة الراجل بمراته وله الأب والأم بولادهم بيروح ويتنسي وكأنه مش موجود مع وقت قليل حلو وله حضن أو كلمة حلوة".

وأضاف :"استنوا قريب موسم جديد من الفاميليا واهي فرصة تفكرنا كل فترة نوقف جري شوية ولو ساعة نلحق نشبع فيها من بعض".

" الفاميليا" هو تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.