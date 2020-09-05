سيارة أحمد فلوكس الفارهة و"سيلفي" درة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لطيفة نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة جديدة لها، ظهرت فيها بمكياج هادئ، علقت :"صباح الفل". أحمد فلوكس الفنان أحمد فلوكس شارك الجمهور بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" من أمام سيارة فارهة. إيمان سلامة شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية. درة نشرت الفنانة التونسية درة، صورة "سيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها. راندا البحيري Advertisements الفنانة راندا البحيري شاركت الجمهور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت راندا في الصورة بفستانًا أنيقًا. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بملابس كاجوال. رولا سعد المطربة اللبنانية رولا سعد نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" قصير ريهام أيمن نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. سارة سلامة الفنانة سارة سلامة نشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة طفلة، علقت :"كل حياتي". شمس نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللونين الأبيض والأسود.

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