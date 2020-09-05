تراند اليوم : بعد مرور شهر علي انفجار بيروت .. سليم عساف:”ينتابني شعورٌ مفزع”

عبّر الفنان اللبناني ​سليم عساف عن عضبه، بعد مرور شهر على كارثة إنفجار ​مرفأ بيروت، مشيراً الى أنه يفكر بكل الذين فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة، وتساءل عن ما إذا كان هناك من أحد يواسيهم في هذه المصيبة.

وكتب عساف في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “ينتابني شعورٌ مفزع، عندما أفكر باللذين فقدوا أحباءهم في انفجار المرفأ. وأتساءل من يواسيهم في دولة الغباء !؟ كيف يشعرون بين اللامبالين ؟! هل خففت زيارات ماكرون وغيره شيئاً من حزنهم !؟ هل أصبح لديهم قضية يناضلون من أجلها !؟ أم سكنت منازلهم التعاسة واللا أمل !؟؟”.