تراند اليوم : مسلسل «الأب الروحي» يعود لدور السينما بنسخة جديدة

أعلنت شركة «باراماونت للإنتاج»، أمس (الخميس)، أن توليفاً جديداً لفيلم «ذي غودفاذر 3»، (الأب الروحي) وهو الجزء الأخير من ثلاثية المخرج فرنسيس فورد كوبولا السينمائية الشهيرة التي تتناول عالم المافيا، ستعرض في السينما اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويشكّل هذا الفيلم تتمة اثنين من أهم الأفلام الكلاسيكية في السينما الهوليوودية، لكنه قوبل بالانتقادات لدى عرضه، قبل أن يتبرأ منها كوبولا نفسه، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت «باراماونت» أن توليفاً جديداً سيُجرى للفيلم يحترم أكثر «الرؤية الأصلية» للمخرج ولكاتب السيناريو ماريو بوتزو.

وقال كوبولا، في بيان: «أعددتُ بداية جديدة وخاتمة جديدة لهذه النسخة، وأعدت ترتيب بعض المشاهد والمحطات الموسيقية».

وأضاف أن «هذه التغييرات، إضافة إلى ترميم الصور والصوت، تجعل الجزء الختامي من الثلاثية ملائماً أكثر للفيلمين الأولين منها، (ذي غودفاذر) و(ذي غودفاذر 2)»، وأكّد أن هذه التغييرات تُحقِق ما كان يرغب به في الأساس.

ومن المتوقع أن تُعرضَ النسخة المحدثة من «ذي غودفاذر 3» في صالات السينما في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمناسبة مرور 30 عاماً على الفيلم، على أن يتوافر لاحقاً على منصات البث عبر الإنترنت.

ويتناول الجزء الأخير هذا من الثلاثية محاولة مايكل كورليوني (يؤدي دوره آل باتشينو) إخراج عائلته من عالم المافيا.