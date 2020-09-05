تراند اليوم : مش هتصدق مهر الفنانة رجاء الجداوي كان كام – صورة

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة لمهر والدتها الذي بلغ 25 قرشا.

يظهر في الصورة أن والدها كابتن حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، كتب بعض الجمل تعبيرا منه على حبه لزوجته، كي يحتفظا بالمهر ولا يصرفان منه أي شئ.

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وعقبت أميرة على الصورة: “مهر مامي (أحلي قصص الحب).

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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.