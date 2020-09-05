تراند اليوم : ريهام سعيد : كان لازم أعمل حلقات عن الجن والشذوذ – فيديو

استعادت الإعلامية ريهام سعيد ذكريات عملها في الإعلام، والهجوم الكبير الذي تعرضت له سابقا بعد عدد من حلقات برنامج “صبايا الخير”، لا سيما التي تحدثت خلالها عن الدعارة والشذوذ والجِن، فيما يبدو أنه إشارة لأزمة الفيرمونت الشهيرة.

نشرت ريهام عبر حسابها على Instagram، مقطع فيديو من أحد اللقاءات تحدثت خلاله عن دعم الإعلامي وائل الإبراشي لها وللنجاح الذي حققته، بعيدا عن اختلافه أو اتفاقه معها، وعلقت كاتبة: “ولازم نوعي أولادنا ونعمل حلقات وحلقات، كنت بقول لازم نتكلم عن الجن والشذوذ والدعارة وقلة الأدب عشان يكون فيه أدب شوفوا وائل الإبراشي خلاني بكيت ازاي وليه”.

على صعيد آخر، كانت الإعلامية ريهام سعيد قد أعلنت عن عودتها من جديد للعمل الإعلامي ووقف قرار استبعادها.

وكشفت ريهام سعيد عن الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram عن طريق نشرها فيديو لها من لقطات من برامجها على أغنية “يابلادنا يا حلوة” لعمرو دياب.

وعلقت ريهام على الفيديو كاتبة:”النهاردة ٢٨ أغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة، مابقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي وعدت السنة بسلام يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متأكدة لأن ربنا كبير وعظيم. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، بحبكوا أوي”.