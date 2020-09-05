تراند اليوم : شاهد.. رومانسية معتصم النهار وهيفا وهبي في “أسود فاتح”

أثارت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي ضجة كبيرة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت فيديو من كواليس تصوير مسلسل “​أسود فاتح” ظهرت فيه مع الممثل السوري ​معتصم النهار وهما واقفين على الشرفة وتجمعهما أجواء رومانسية.

وعلّقت هيفا وهبي على الفيديو قائلة: “قمرين دول ولا عنيك ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل”.

وأشارت هيفا في تعليقها الى إسمها وإسم معتصم في المسلسل وهو رانيا وراغب ويبدو أنه ستجمعهما قصة حب قويّة سيترقبها المتابعون.