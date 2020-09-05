تراند اليوم : يوسف الخال يعتذر من الكلاب

إعتذر الممثل اللبناني ​ يوسف الخال من الكلاب، في إشارة منه الى الكلبة “فلاش”، التي إستقدمتها فرقة البحث التشيلية، والتي نجحت في رصد وجود نبض لأحد الأشخاص، تحت ردم إحدى البنايات بمنطقة مار مخايل في بيروت، بعد إنهيارها نتيجة إنفجار المرفأ الشهر الماضي، في 4 آب/أغسطس.

وكتب الخال في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “بعتذر من كل كلب عويت عليه بحياتي”.

كما علّق الخال على مرور شهر على كارثة الإنفجار، وكتب: “إحياء ذكرى مرور شهر؟ لازم تكون طَمِرْ ذكرى مرور دَهْر على قَهْر و عُهْر اللامسؤولية..”.