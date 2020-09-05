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ابنة رجاء الجداوي تكشف عن سر عائلي في صورة

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ابنة رجاء الجداوي تكشف عن سر عائلي في صورة

السبت 5 سبتمبر 2020

كشفت "أميرة"، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قيمة المهر الذي دفعه والدها لوالدتها.

 

ونشرت "أميرة"، على موقع "إنستجرام"، صورة لمهر والدتها، الذي طلبته أسرتها عند زواجها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1970.

 

وعرضت أميرة صورة ظهرت فيه ورقة عملة مصرية بقيمة 25 قرشا فقط، أي ربع جنيه، علما بأن الدولار الواحد يساوي نحو 16 جنيها مصريا.

 

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وعلقت أميرة حسن مختار على مهر والدتها قائلًة: "مهر مامي.. أحلى قصص الحب".

 

وعلقت الفنانة المصرية سوسن بدر على المنشور قائلة: "يا قلبي الله يرحمهم، وبإذن الله يجمعهم تاني حبهم لبعض ودعواتك ليهم".

 

كما كتبت الفنانة المصرية، فيفي عبده: "الله يرحمك يا حبيبتي وحشتيني".

 

وتوفيت رجاء الجداوي يوم الأحد 5 يوليو/ تموز، عن عمر 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس المستجد "كوفيد 19".

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