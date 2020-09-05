فيروز تغزو العالم.. ما علاقة السفير الصيني؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: نشر السفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، على صفحته عبر تويتر رابطاً لأغنية صينية لحنها مأخوذ من أغنية “آخر أيام الصيفيّة” للسيّدة فيروز.
وقد علّق تشينغ مغرداً باللغة العربية: “أستمتع بلحن فيروز من الفنانة الصينية جو مينغ ينغ، الذي تم تسجيله في ثمانينيات القرن الماضي. هل تعرف اسم الأغنية؟”.
جدير ذكره أن السيدة فيروز قدّمت أغنية “آخر أيام الصيفيّة” ضمن مسرحية “ميس الريم” عام 1975.
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