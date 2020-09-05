شكرا لقرائتكم خبر عن تيلدا سوينتون تغادر فينيسيا بصحبة صديقها بعد منحها الأسد الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت النجمة تيلدا سوينتون مهرجان فينيسيا، وذلك بعدما تسلمت جائزة الأسد الذهبى تكريما لإنجاز العمر، وودعت تيلدا جمهورها، حيث اصطحبها صديقها ساندرو كوب، حيث لوحا للجمهور أثناء تحركهما على متن يخت فاخر.

تعد تيلدا سوينتون واحدة من أكثر المبدعين غزارة وتميزًا بين أبناء جيلها، كما تعد فنانة متمردة لا يمكن وضعها في خانة محددة، حيث تفاجئ جمهورها مع كل عمل جديد وبالرغم من ملامحها، فإن تيلدا سوينتون ممثلة متعددة الوجوه كما هي فنانة متكاملة تتأرجح كالبهلوان الحذق بين الكتابة والإنتاج والتمثيل بكل مراس وسلاسة.

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انطلقت مسيرة "تيلدا سوينتون" تحت إدارة "دريك جارمان" في "كرافاجيو" عام1985، وستقف "تيلدا سوينتون" أمام كاميرا "دريك جارمان" سبع مرات، في أفلام مثل "آخر إنجلترا" و"قداس الحرب" و"الحديقة" و"فيتغنشتاين" و"إدوارد الثاني"، الذي توجت بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان البندقية عام 1991، على أدائها لدور الملكة إليزابيث.