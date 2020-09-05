شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة برفقه أنغام والجمهور يتساءل عن عمل فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب والشاعر الغنائى أمير طعيمة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة ظهر من خلالها مع النجمة أنغام، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، حيث أثار بها الجدل حول وجود تعامل فني يجمع الثنائي خلال الفترة القادمة.

وظهر طعيمة في الصورة التي نشرها منذ قليل وهو برفقة أنغام وكتب قائلاً: "مع نغومة"، وسرعان ما حرصت النجمة على الرد في التعليقات بوضع قلب، وسرعان ما أثارت الصورة ضجة كبرى من قبل جمهور الثنائي الذي تساءل عن إذا كان هناك تعامل فني جديد.

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وكان طعيمة نفى كل الأخبار التى تترد حول كتابته فيلما جديدا تعود به المطربة شيرين عبد الوهاب إلى السينما، ممثلاً فى فيلم "سندريلا"، حيث كتب تغريدة من خلال حسابه الرسمى على موقع تويتر قال فيها "توضيح مهم.. أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللى بيتم تداولها واللى وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة"، وذلك بعدما تم إصدار بوستر للفيلم مكتوب عليه اسم أمير طعيمة.