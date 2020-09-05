شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يستعيد ذكرياته بصورة من مصنع حديد عمل به عام 1975 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر من خلالها مصنع الحديد الذي عمل به في بداية حياته وبالتحديد عام 1975، حيث نشر صورة له وهو يقود دراجته الهوائية من أمام المصنع الذي يبدو عليه بأنه تم أغلاقه منذ فترة طويلة.

وكتب شوارزنيجر صاحب الـ 73 عاما على الصورة التي نشرها: "أحب التوقف في جولاتي بالدرجة للاستمتاع ببعض ذكرياتي الرائعة، فبعد رحلة طولها 12 ميلاً توقفت أمام مصنع ضخ الحديد الذي عملت به عام 1975، كنت أستمتع بسماع أوزان الحديد بجواري، وأشم رائحة المكان، أشعر بفخر كبير بالصداقات التي كونتها داخل المصنع، من المهم جداً ان تتذكر من أين أتيت وجميع الأشخاص الذين ساعدوك على طول الطريق".

Advertisements

وظهر أرنولد منذ أيام وهو يقود سيارة بدون باب أمامي بجوار كرسي القيادة، كما جاء في تقرير ديلي ميل التي سلطت الضوء على الأمر خلال تقرير نشرته مؤخراً، وأكدت فيه أن السيارة نالت اهتمام متابعى أرنولد ومحبيه.

وكانت عدسات المصورين قد رصدت شوارزنيجر وزوجته ماريا شرايفر قبل أيام أثناء زيارتهم لابنتهما كاثرين بعد أن رزقت بطفلتها الأولى ليلي من زوجها كريس برات في لوس أنجلوس، حيث كشف موقع ديلي ميل عن ولادة كاثرين شوارزنيجر لطفلتهما الأولى من زوجها كريس برات، وقاما بتسميتها ليلى.

وحرص شوارزنيجر قبل عدة أسابيع على تهنئة أبنته كريستينا، بعيد ميلادها، بكلمات رقيقة، موضحا أن قضاء أوقاته معها هو أكثر الأشياء المفضلة لديه.