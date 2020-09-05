شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض أولى حلقات "الوجه الآخر" غداً على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "الوجه الآخر" غداً السبت على قناة cbc، فى تمام الثامنة مساءً، ويعرض عل مدار الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، حيث طرحت شركة سينرجى المنتجة للعمل البرومو الرسمى فى الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل.

مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

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ويغنى النجم مدحت صالح أغنية تتر المسلسل حيث انتهى من تسجيل الأغنية مؤخراً وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف ومقرر طرحر الأغنية بالتزامن مع انطلاق عرض حلقات العمل.

الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب ميرنا نور الدين وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.