شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يكشف عن صورة جديدة من تحضيرات أغنيته "نمبر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بصورة من داخل إحدى الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".

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وكان الفيشاوى شارك بفيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.