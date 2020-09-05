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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يكشف عن صورة جديدة من تحضيرات أغنيته "نمبر 2" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بصورة من داخل إحدى الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".
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وكان الفيشاوى شارك بفيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.
ومؤخرا شوق أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه بأغنية جديدة له تحمل اسم "30 مارس"، ونشر الفيشاوى صورة له عبر إنستجرام وعلق عليها: "أستنوا أغنية 30 مارس.. مروان موسى وعفروتو".
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