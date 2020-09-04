متابعة بتجـــــــــــرد: إستقبل قنصل لبنان مازن كبّارة الممثل التركي إنغين ألتان دوزياتان بطل مسلسل “قيامة ارطغرل” أخيراً. وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الممثل التركي في جلسته مع قنصل لبنان. ووجّه دوزياتان رسالة تضامنية مع لبنان واللبنانيين بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت مقدّماً تعازيه ومتمنّياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والأمن والاستقرار للبنان واهله. التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من الممثل التركي إنغين ألتان الى الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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