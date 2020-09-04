متابعة بتجـــــــــــرد: إستقبل قنصل لبنان مازن كبّارة الممثل التركي إنغين ألتان دوزياتان بطل مسلسل “قيامة ارطغرل” أخيراً.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الممثل التركي في جلسته مع قنصل لبنان.
ووجّه دوزياتان رسالة تضامنية مع لبنان واللبنانيين بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت مقدّماً تعازيه ومتمنّياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والأمن والاستقرار للبنان واهله. التفاصيل في الفيديو المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من الممثل التركي إنغين ألتان الى الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.