هازال كايا تبهر جمهورها بإطلالتها على غلاف مجلة Elle

متابعة بتجــــــــــرد: ظهرت النجمة التركية الشابة هازال كايا على غلاف مجلة Elle بنسختها التركية في العدد الخاص بشهر أيلول الجاري. فأبهرت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركتهم صورتين من إطلالتها عبر المجلة.
وبدت كايا بإطلالة بسيطة وأنثوية للغاية في آنٍ معاً. إذ اختارت “مكياج” بسيطاً جداً والذي يُعرَف بـ No Makeup makeup Look. وسحرت محبيها بابتسامتها الجميلة والتي تطغى على معظم إطلالاتها. وتجدون صورتيها مرفقتين.
والجدير بالذكر أن كايا تطلّ على شاشة mtv في المسلسل التركي “حكايتنا” الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا.
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