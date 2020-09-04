ليونيل ميسي يحسم أمره مع فريق برشلونة

متابعة بتجـــــــــــرد: قرر الأرجنتيني ليونيل استمراره مع فريق برشلونة لموسم 2020-2021 لتفادي أي نزاع قانوني وحسب ما ينص عقده حيث وصف إدارة بارتوميو رئيس برشلونة بالكارثية. وأبلغ أفضل لاعب في العالم ست مرات ناديه الشهر الماضي برغبته في الرحيل. وأصر على وجود بند في عقده يسمح له بالانتقال المجاني، لكن برشلونة أكد مدعوما من رابطة الدوري الإسباني على ضرورة دفع الشرط الجزائي البالغ 824 مليون دولار قبل الرحيل.

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