الظهور الأوّل لـ هيفاء وهبي ومعتصم النهار في أسود فاتح: “قمرين دول ولاّ عينيك”

متابعة بتجــــــــــــرد: مع انتهاء تصوير مسلسل “أسود فاتح”، تحدّثت النجمة هيفاء وهبي عن النجم السوري معتصم النهار، مبديةً إعجابها به كممثل محترف.

ونشرت هيفاء وهبي فيديو لمشهد من المسلسل يجمعها مع معتصم النهار ووجّهت له رسالة عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، وغازلته بهذه الكلمات: “قمرين دول ولاّ عينيك. ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جداً!”.

بدوره، شكر النهار وهبي على هذا الإطراء، فردّ بهذا التعليق: “حبيبة القلب.. الله يحميكي وشكرا لكل كلمة قلتيها، اتشرفت فيكي، هيفا الحلوة من جوا ومن برا”.

مسلسل “أسود فاتح” يشارك في بطولته إلى مع هيفاء وهبي ومعتصم النهار كل من روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نورالدين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وإنتاج شركة الصباح اخوان.