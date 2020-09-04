زوجة جيف بيزوس السابقة أغنى امرأة في العالم… كم بلغت ثروتها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أصبحت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أغنى امرأة في العالم، لتحتل حالياً المركز 12 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

وفي التّفاصيل، فبلغ صافي ثروة سكوت 68 مليار دولار، وتخطت بذلك ثروة وريثة “لوريال” فرانسواز بيتنكور مايرز، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وكانت سكوت قد حصلت على ربع أسهم بيزوس في أمازون بتسوية طلاق بين الزوجين في العام 2019. وهذا ما يعادل 4 في المئة من أسهم الشركة الّتي كانت تبلغ قيمتها آنذاك أكثر من 35 مليار دولار، والّتي زادت قيمتها بعدما تطوّرت الشركة لتلبّي احتياجات الأشخاص الّذين يعملون في المنزل بسبب كورونا.

والجدير بالذّكر أنّ سكوت كانت قد تبرعت بالفعل بمبلغ 1.7 مليار دولار لمنظمات معنية بالمساواة العرقية وحقوق المثليين والمساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة وغيرها.