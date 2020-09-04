لمن يهمه الأمر.. مصطفى قمر يطرح 7 أغنيات جديدة على يوتيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الفنان المصري مصطفى قمر أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "لمن يهمه الأمر 2" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
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ويضم الألبوم 7 أغنيات هي "مسافر"، "عجوز في المدينة"، "دقّي عودك"، "حبك على جبيني"، "سوسنة"، "حنونة" و"هغنيلك".
وتعاون مصطفى قمر في ألبومه الجديد مع رضا زايد والراحل سامح العجمي، فيما لحّن قمر بعض أغنيات الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي في تلحين بعض منها.
وصدر الجزء الأول من ألبوم "لمن يهمه الأمر" في عام 1996 وضم أغنيات: "أهل الغرام"، "جحا"، "سلمولي"، "كان ليه يوم حبيب" و"نامت المدينة"، وحقق نجاحا كبيرا آنذاك.
وأحيا مصطفى قمر مؤخرا حفلا غنائيا في مكتبة الإسكندرية هو الأول له بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
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