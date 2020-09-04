شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تروج لألبومها الجديد "لا تستسلم" بعد حذف منشوراتها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السورية أصالة عن رغبتها الظهور بشكل جديد من خلال ألبومها الجديد "لا تستسلم"، وهو ما يفسر لدى البعض حذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها منذ تدشينها الحساب بموقع إنستجرام، لإقدامها على تلك الخطوة.

وظهرت الفنانة أصالة من خلال برومو ألبومها الجديد على هيئة ظلال أسود، حيث لم توضح النيولوك أو الشكل الجديد التي سوف تظهر عليه فى ألبومها الجديد "لا تستسلم".

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أصالة عبر تويتر

أصالة كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "كلّي فرح وشغف ورهبه وافتخار.. بهذا العمل الّذي أظهر منً خلاله بصورتي الجديدة، غنًيت دون قيد، ووصلت بمشاعري أقصاها، وزاد على فرحي فرح.. أنّي في حضن عائلتي وأحبّتي شركتي الأولى الّتي بداّت معها روتانا عدّت بكلّ سعادة وفخر وامتنان لاتستسلم".

وكانت الفنانة أصالة نصري فاجأت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بحذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها منذ تدشينها الحساب، إلا أن البعض لم يتفهم السبب المجهول وراء ذلك، مما وضع جمهورها في حيرة كبيرة.

وفي وقت سابق، شوقت النجمة السورية أصالة نصرى جمهورها لألبومها الجديد "لا تستسلم"، حيث نشرت بعض الأبيات لأحد أغانيها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر:" الخيانة شكلها عندك وراثه وأنا طلّقت غرامك بالثلاثة.. يوم لى قوس".