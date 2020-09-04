شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحذف جميع منشوراتها على إنستجرام فى موجز الفن من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز أخبار الفن لأهم وآخر الأخبار على الساحة الفنية خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر وهشام عبد التواب.

فى خطوة مثيرة فاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بحذف جميع الصور والفيديوهات التى نشرتها منذ إنشاء الحساب، لأسباب مجهولة لم تكشف عنها حتى الآن، ولم تحذف الفنانة السورية منشوراتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

في حين، نشرت ابنتها شام الذهبي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورا لها برفقة والدتها الفنانة أصالة، لكنها لم تذكر أى تفاصيل على حسابها حول حذف منشورات والدتها على إنستجرام.

وفى سياق آخر، بدأ المخرج محمد سامى كتابة مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، من تأليفه وإخراجه، والذى سيقوم ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، وتقوم على إنتاجه شركة سينرجى.

ويعكف سامى على الكتابة حالياً داخل أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، ليصب تركيزه على السيناريو والحوار، خاصة أن المسلسل ملىء بالأحداث، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

كما طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب كليب أغنيته "ده لو اتساب" واللى صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندى.

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، على شواطئ الساحل الشمالي.

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وبعد غياب 14 عاما منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" اللى صدر عام 2006، طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجم حميد الشاعرى الجديد "أنا بابا"، برومو الألبوم اللى بيعود من خلاله للساحة الغنائية.

وانتهى المطرب حميد الشاعرى من تسجيل ألبومه الجديد بشكل كامل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويشمل 10 أغنيات حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.

وواصل النجم محمد رمضان الترويج لأغنيته الجديدة "يا حبيبى"، مع المطرب العالمى ميتر جيمس، والمقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ونشر رمضان عبر صفحته على فيس بوك، صورة من كواليس الكليب أثناء جلوسه على إحدى السيارات، صحبها بتعليق: "قريبا.. يا حبيبى.. على قناتى الرسمية".

كشفت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مهرها اللى طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة حسن مختار، على حساب والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر إنستجرام، مهر والدتها وقيمته 25 قرشا، وعلقت على الصورة بجملة: "مهر مامي.. أحلى قصص الحب".

وعالميا ضربة كبرى وجهتها إصابة روبرت باتينسون بفيروس كورونا لصناع فيلم باتمان الجديد، بعدما تقرر توقف التصوير من قبل شركة وارنر بروز مؤخراً خوفاً من انتشار الفيروس.

لكن الشركة طالبت كلا من لم يختلط مع باتينسون خلال الفترة الماضية بالعودة إلى موقع التصوير، وده بعد أيام من قرار تسريحهم حتى يتمكن المخرج من تعويض الخسائر الناجمة عن توقف التصوير لمدة أسبوعين، حسب موقع الديلي ميل اللى أكد أن توقف التصوير سيكلف الشركة خسائر تقدر بـ 5 ملايين جنيه إسترليني.