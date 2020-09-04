شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار مجددا بفستان مثير بمهرجان البندقية "صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى تألقها في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 77.

وظهرت جورجينا رودريجيز في صور جديدة مقاطع فيديو خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ارتدت هذه المرة فستانا أنيقا أسود اللون دون أكمام.

وفي وقت سابق، نشرت جورجينا رودريجيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورا لها بملابس بيضاء مثيرة، فور وصولها إلى مقر مهرجان فينسيا للسينما، الذى انطلقت النسخة الـ 77 له ليلة الأربعاء الماضى، بحضور جميع رؤساء المهرجانات السينيمائية الكبرى، لدعم المهرجان الذى يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

وكانت صديقة رونالدو قد توجهت إلى إسبانيا صباح أمس الخميس على متن طائرة خاصة، من أجل حضور المهرجان، ونشرت صورتها خلال صعودها سلم الطائرة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" معلقة على الصورة: "إلى فينيسيا".



جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد أعلن ارتباطه بجورجينا رودريجيز عام 2017، وأعلنت عارضة الأزياء الإسبانية حملها من النجم البرتغالى فى نفس العام، واستقبلا مولودتهما الأولى ألانا مارتينا فى أكتوبر 2018، وأعلنا خطبتهما عقب نهاية منافسات كأس العالم روسيا 2018، وذكرت التقارير الصحفية أنهما أقاما حفل زفافهما سرا فى المغرب منذ عدة أشهر.



جورجينا رودريجيز في إطلالة جديدة



جورجينا رودريجيز في مهرجان البندقية



جورجينا رودريجيز في مهرجان سيبنمائي



جورجينا رودريجيز