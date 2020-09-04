شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يطلب مقابلة فيفى عبده وبوستين و3 أحضان شرط الفوز بمهرجان الإسكندرية فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية بشكل ساخر، منها الشروط التي من المتوقع أن يفرضها مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 36 برئاسة الناقد الأمير أباظة، بعد تولى المخرجة السينمائية إيناس الدغيدى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، كما تتطرق الحلقة لردود الفعل على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان ومطالبته بلقاء جارة القمر فيروز، ورغبته في مقابلة فيفى عبده في حالة زيارته لمصر.

وتتناول الحلقة أيضا العديد من الأخبار الفنية الأخرى، منها مناقشة أول تعليق للفنانة منال سلامة عقب تعرضها لحادث ضخم بمنطقة الساحل الشمالى، فضلا عن مناقشة رغبة الفنان شريف منير للعودة للكوميديا بعد غياب 26 عاما عن تقديم اللون الكوميدى، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات الحادة.

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برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.