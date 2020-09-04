محمد أنور يروج للجزء الثاني من "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج نجم مسرح مصر، الفنان محمد أنور لمسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني، المقرر عرضه غدا، على شاشة "الحياة".

ونشر "أنور" صورة تجمعه بأبطال العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" انتظروا الجزء الثاني من مسلسل قوت القلوب، على قناة الحياة ابتداءً من غدا، السبت 5 سبتمبر، من السبت للأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً".

"قوت القلوب" ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت "ماجدة زكى" التي تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها.