عبد الرحيم كمال يعلق على مقارنة أم كلثوم بالسيدة فيروز عقب زيارة الرئيس الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق السيناريست عبدالرحيم كمال على مقارنة الفنانة أم كلثوم بالسيدة فيروز، من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للنجمة اللبنانية الكبيرة.

وكتب عبد الرحيم كمال في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"،: "هو ليه لما ماكرون يزور فيروز، يظهر ناس يقولوا إن أم كلثوم ستها وتاج راسها؟ إيه العلاقة طيب؟ فيروز صوت عربي مهم، وأم كلثوم كوكب الشرق، وجيل سابق وموسيقى وتجربة مختلفة، ليه لازم صوت ينفي صوت؟ وازاي أصلا يتقال إن فيه صوت ينتصر على صوت؟ وربنا خالقهم صوتين".

وأضاف "عبدالرحيم": "الحكاية مش تصويت ولا استفتا، حاجة متقلش سخافة أبدا عن مقارنة بيليه بماردونا بميسي أو محمد صلاح بالخطيب، أو رشدي أباظة بعمر الشريف أو نجيب محفوظ بيوسف إدريس، وعبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي، والرمان والمانجة، ازاي ربنا يخلقنا بصمات مختلفة؟ واحنا مصرين على المقارنات والانتصار لفريق على فريق، ما فيش بينهم ماتش أصلا، فيروز صوت لبناني عربي نادر، وأم كلثوم صوت مصري عربي نادر، والمحظوظ اللي عنده ودن تقدر تدوق الاتنين، من غير ما تضيع سماعها في عبث مقارنة يطير المتعة من الودن".

واستقبلت فيروز الرئيس الفرنسي، منذ أيام، في منزلها بمنطقة الرابية، وأهدته لوحة فنية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور اسمه عليها.

وزار الرئيس الفرنسي بيروت لمساعدة الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ لبنان وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية هناك.