صور| ريا أبي راشد تبهر الجمهور في فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، خلال حضورها افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريا في الصور بإطلالة أنيقة، علقت :"سعيدة جدا بالعودة، ورؤية كل هؤلاء الأشخاص يجمتعون في مهرجان فينسيا السينمائي، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها، ومع كل القواعد الآمنة، أول نظرة لي على حفل الافتتاح".

انطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا.

وحضر الافتتاح عدد من النجوم العالميين، أبرزهم كيت بلانشيت رئيس لجنة تحكيم بالمهرجان، والنجمة العالمية تيلدا سوينتون.