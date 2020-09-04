محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
ينتظر الفنان ماجد المصري، عرض أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "الوجه الآخر" غدا السبت، على قناة "سي بي سي".
وكشف المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن الوجه الآخر لشخصيته، مؤكدا أن الوجه الآخر لديه هو "الوجه الطيب".
وعن تدخله في اختيار بعض النجوم للمشاركة في العمل قال: "هذا الكلام ليس حقيقي.. لأنها مسئولية المخرج وليس بطل العمل، ولا أنكر أن المخرج كان يأخذ رأيي فقط في الممثل قبل انضمامه لفريق العمل، ولكن لا يمكن القول أنني كنت صاحب الاختيار".
تعرض قناة CBC بداية من يوم السبت 5 سبتمبر، مسلسل الجديد "الوجه الآخر"، حصريًا على شاشتها، إذ يُعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.
المسلسل من بطولة ماجد المصري ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وقصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرض المسلسل.. ماجد المصري:" لم أتدخل في اختيار أبطال الوجه الآخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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