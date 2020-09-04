أمير طعيمة يكشف عن رأيه في أزمة ميسي وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

كشف الشاعر أمير طعيمة، عن رأيه في أزمة اللاعب ميسي مع برشلونة المثارة حاليا.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "أنا شخصياً على يقين إن ميسي مش هيسيب برشلونة لا دلوقتي و لا بعدين، هيتعمل له فرقة جديدة باستثناء عدد محدود من اللاعبين أهمهم تيرشتيجن و دي يونج و لانجلي".

وأضاف : "ميسي مَش هيخاطر بتاريخه وهينهي مسيرته في برشلونة خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر".

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يذكر أن، برشلونة تعرض مؤخرا للخسارة من فريق بايرن ميونخ بنتيجة ثمان أهداف، وهو ما أدى إلى حدوث خلخلة داخل الفريق وخروج تقارير صحفية برغبة ميسي بمغادرة برشلونة.

وأعلن ليونيل ميسي قائد برشلونة، منذ قليل، لموقع" جول"، استمراره في صفوف الفريق بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة النادي حول إمكانية رحيله عن الفريق، وأوضح أنه كان يتمنى أن يقضي سنواته الأخيرة مع كرة القدم بسعادة.