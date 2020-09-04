فيديو| هيفاء وهبي لمعتصم النهار :"قمرين دول ولا عنيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "أسود فاتح".

وعلقت هيفاء على الفيديو :"قمرين دول ولا عنيك، ممثل هادي ومحترم ويليق فيه النجاح وسيم جدا، كتير ناس حاجة تشوفنا سوا بعمل بس الله يستر من اللي هيشوفوه بالمسلسل".

وتواصل هيفاء وهبي تصوير مسلسل "أسود فاتح"، بعد توقفه لفترة بسبب كورونا، والمسلسل من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.