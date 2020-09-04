بعد إصابته بكورونا .. من هو روبرت باتينسون بطل سلسلة أفلام " Twilight"

أعلنت عدد من الصحف العالمية عن إصابة الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل فيلمه الجديد "باتمان" يتوقف لأسابيع قليلة حتى تستقر حالته الصحية مرة أخرى ويستطيع إستكمال التصوير من جديد.



ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن العالمي روبرت باتينسون :.

إشتهر الممثل العالمي روبرت باتينسون عالمياً، بعد دور "إدورد كولن" في سلسلة أفلام الشفق "Twilight"، وإستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً في العديد من الأفلام، كما حاز على 41 جائزة وترشح في 27 جائزة أخرى.

ولد "باتينسون" في مدينة لندن في إنجلترا, والده ريتشارد يعمل في مجال بيع السيارات، و والدته كارلا عارضة أزياء لديه شقيقتان تكبرانه

فكتوريا وليزي التي لديها توجهات فنية في مجال الغناء.

بدأ "روبرت" عمله في العمل المسرحى حتى نال خبرات ومواهب كثيرة، وبدأ يتجه إلى التمثيل حيث نال الإنتباه من عمله المسرحى، وكانت بدايته في مسرحية "Tess of the d'Urbervilles" ومن ثم بدأ يبحث عن أعمال إحترافية أكثر فقام أيضاً بدور ماكبث، وفي نفس الوقت إتجه إلى الإعلانات.

كانت بدايته في أفلام تلفزيونية أولها فيلم "Ring of the Nibelungs عام 2004"، ثم شارك في الفيلم التلفزيوني "Vanity Fair" من إنتاج نفس العام، وعلى الرغم من

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أن مشاهده قد حذفت من النسخة التي عرضت على التلفزيون إلا إنها كانت موجودة في نسخة الدى في دى.

في نهاية عام 2005 كان له دوره المميز في سلسلة أفلام "هارى بوتر"، وكأس النار في شخصية "سيدريك ديجوري" ومن بعد هذا الفيلم أطلق عليه اسم " نجم الغد البريطانى".

وحصل "روبرت" والشهير ب "إدوارد كولن" على شهرة عالمية عندما قام بدور البطولة في سلسلة أفلام "Twilight"، والتي بعد نجاحه إستطاع ان يظهر في أجزاء المتتالية لقصة الفيلم الأساسي.

الأفلام قائمة على أساس قصص تحمل نفس الاسم الغسق في عام 2008 وقمر جديد في عام 2009و الكسوف في عام 2010 وفيلم الكسر في عام 2011.

كما إستطاع "روبرت" حصد لقب أكثر الرجال وسامة في العالم عام 2009، ووضعته مجلة فوربس كأعلى الأزواج أجرًا هو وصديقته السابقة كريستن ستيوارت اللذين انفصلا عام 2010.