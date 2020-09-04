أمير طعيمة يشارك جمهوره صورة برفقة أنغام

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "طعيمة" في الصورة برفقة النجمة أنغام على حمام السباحة في أجواء صيفية مميزة، معلقاً:" مع نغومة". وكان قد نفى "أمير" ، الأخبار المتداولة عن كتابته فيلم "سندريلا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة شيرين عبدالوهاب. الأخبار المتداولة عن كتابته فيلم "سندريلا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة شيرين عبدالوهاب. Advertisements ونشر "طعيمة"، البوستر المتداول للفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً، "تويتر" وعلق: " توضيح هام.. أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة ". توضيح هام.. أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة ". آخر الأعمال التي كتبها طعيمة مسرحية "عُطل فني"، بطولة هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفي، وعدد من النجوم ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا.

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