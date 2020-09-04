في أول عرض تليفزيوني .. فيلم "علي بابا" على شاشة OSN الليلة

يبدأ عرض فيلم "علي بابا"، مساء اليوم الجمعة، على شاشة قناة OSN، للنجم كريم فهمي، ايتن عامر، وهو العرض الأول له تليفزيونيًا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وحقق فيلم "علي بابا" نجاحاً كبيراً فور عرضه العام قبل الماضي، والتي تدور قصته في إطار كوميدي إجتماعي، حول بطل العمل الذي يتفاجأ بأن له بنت كبيرة فى السن وهي النجمة أيتن عامر، ويشهد

العديد من المواقف الكوميدية طوال أحداث الفيلم.



فيلم "علي بابا" تم عرضه في عام 2018، من بطولة كريم فهمي، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمد ثروت، صبري فواز، دارين حداد، وهو ‏من تأليف كريم فهمي وفادي أبوالسعود، وإخراج وليد الحلفاوي في أول تجربة إخراجية له. ‏

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يذكر أن، الفنان كريم فهمي شارك

في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي الماضي لعام 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.



مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي

