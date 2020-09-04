ورشتان وستة عروض اليوم في التجريبي 2020

أجندة مزدحمة بالفعاليات في رابع أيام الدورة السابعة والعشرين من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث واصلت دكتورة وطفاء حمدي لليوم الثاني ورشة العمل الخاصة بالنقد النسوي، متناولة بالشرح والتحليل نص "سجن النسا" للكاتبة المصرية الراحلة فتحية العسال، وذلك عبر تطبيق زووم، علي مدار ساعة ونصف الساعة ابتداءا من الثالثة عصرا، وحتي الرابعة والنصف،

وبدأت الدكتورة نيفين علوبة فعاليات ورشة العمل الخاصة

بـ"الأداء الصوتي لممثل المسرح" في الثالثة واستمرت حتي السادسة ، بقاعة الرقص بمركز الإبداع، ولاستيعاب مزيد من المتدربين والراغبين في الاستفادة ستكون الورشة متاحة علي شاشة السينما بالمركز ذاته.وأتاحت إدارة المهرجان العرض الأرميني"الجوعى" سيكون للجمهور عبر قناته الرسمية علي يوتيوب ضمن عروض قسم "ذاكرة المهرجان" في تمام الرابعة، وهو من إخراج ريبين بابيان.وضمن منافسات مسابقة "مسرح الحظر" شاهد جمهور المهرجان عرضا "ذكريات مرغمة" للمخرج إيمانويلا كاروكسكي، وهو إنتاج مشترك لدول اليونان، كندا، الأرجنتين، السويد، إنجلترا، فرنسا ومدته 60 دقيقة، و" روتاس2020" وهو أيضا انتاج مشترك لكن لدول البرازيل، سويسرا، فرنسا، المانيا، مصر، الهند، ومدته ثلاثون دقيقة.وقدم قسم العروض المصورة العرض الصيني"أرض لوتشا" للمخرج زهاو ميو، بينما تابع جمهور مسابقة العروض الحية مع لجنة تحكيم المسابقة عرض " الأبرياء" للمخرج حسام قشوة في تمام السابعة مساءا علي المسرح المكشوف بدار الأوبرا.