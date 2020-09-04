إم بي سي مصر تبدأ عرض مسرحية عصابة في المول

وسط نجاح جماهيري مُمتد بدأت منذ قليل قناة "MBC مصر"، عرض أحدث مسرحيات "مسرح مصر"، وهي المسرحية الكوميدية "عصابة في المول".
تدور أحداث مسرحية "عصابة في المول"، في اطار كوميدي حول بعض الشباب الذين يُحاولون سرقة أحد المولات بطريقة ساذجة جداً مما يوقعهم فيكثير من المشاكل ويسبب لهم الكثير من الأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن"ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
تُعرض مسرحية "عصابة في المول" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 4 سبتمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.
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