فن ومشاهير

إم بي سي مصر تبدأ عرض مسرحية عصابة في المول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وسط نجاح جماهيري مُمتد بدأت منذ قليل قناة "MBC مصر"، عرض أحدث مسرحيات "مسرح مصر"، وهي المسرحية الكوميدية "عصابة في المول".

تدور أحداث مسرحية "عصابة في المول"، في اطار كوميدي حول بعض الشباب الذين يُحاولون سرقة أحد المولات بطريقة ساذجة جداً مما يوقعهم في

كثير من المشاكل ويسبب لهم الكثير من الأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

Advertisements

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن

"ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "عصابة في المول" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 4 سبتمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إم بي سي مصر تبدأ عرض مسرحية عصابة في المول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا