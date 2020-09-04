انضم الفنان إلي فريق عمل فيلم التهويدة، والذي من المقرر البدء في تصوير في شهر أكتوبر المقبل، وهو من إخراج طارق العريان وياسر النجار وبطولة الفنان عمرو يوسف، ومن تأليف تامر إبراهيم. ومن تأليف تامر إبراهيم. ويشارك إسلام راغب في العمل إلى جانب عدد من الوجوه الشابة حيث أجرى المخرج طارق العريان مسابقة لاختيار عدد من الوجوه الشابة للتمثيل في الفيلم. لاختيار عدد من الوجوه الشابة للتمثيل في الفيلم. وفيلم التهويدة لا ينتمي لتصنيف الرعب، بينما يعتبر من نوعية الـ«سايكو دراما»، حيث يعتبر هذا القالب الفَنّي الجديد تجربة جديدة لعمرو يوسف الذي شارك في العديد من أعمال الأكشن والرومانسية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام راغب يكشف عن أولى تجاربه السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.