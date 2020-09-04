بعد طول انتظار.. هذا موعد عرض فيلم “مولان”

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فيلم مولان
بعد إعلان “والت ديزني” تأجيل عرض أحدث أفلامها “مولان” إلى أجل غير مسمى، وكانت دور العرض السينمائي تعول على فيلم الحركة الملحمي المأخوذ عن نسخة “الكرتون” من تسعينيات القرن الماضي لجذب الجمهور خلال جائحة “كورونا”. وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها
وكشفت شركة “ديزني” العالمية، عن الموعد النهائي المنتظر لطرح فيلم “مولان”. وقررت الشركة طرح الفيلم اليوم الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول، في صالات السينما، بعد تأجيلات عدّة بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووضعت “ديزني” ميزانية ضخمة جدا لفيلم “مولان” mulan، بلغت 290 مليون دولار، بحسب موقع “تك تايم”.
يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور حول الفتاة الصينية الشابة “مولان” التي تطمح لخوض تجارب المعارك من خلال التنكر بزيّ المحارب، من أجل إنقاذ والدها.
يقوم بدور البطولة دوني ين، وتجسد دور “مولان” الفنانة ليو يي فاي، ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي، والفيلم من إخراج نيكي كارو.
ويذكر أن “مولان” هو النسخة الـ”Live Action”، من النسخة الكرتونية الأصلية عام 1998، وسبق أن عُرض إخراج الفيلم على المخرج الكبير آنج لي، لكنه رفض لارتباطه بمشروع آخر كما تقدم للفيلم أكثر من 1000 ممثلة من أجل تجارب الأداء لشخصية “مولان”.
أتاحت شركة Disney فيلم Mulan للمشاهدة على خدمة البث المباشر Disney + ، ولكن على المشاهد المشترك في المنصة دفع رسوم للوصول إلى الفيلم، وهو ما جعل موقع جاست جيرد يطرح تساؤلا هل يستحق الفيلم إنفاق 30 دولارًا إضافيًا ، بالإضافة إلى تكاليف اشتراك Disney + ، لمشاهدته قبل ثلاثة أشهر من توفره مجانًا؟.
وذكر الموقع أن الفيلم حصل على تقييم جديد بنسبة 81٪ على موقع Rotten Tomatoes وأن هناك إجماع من المقيمين للفيلم على الموقع بأن مخرج الفيلم كان من الممكن أن يروي قصته الكلاسيكية بعمق أكبر، وأن الفيلم به متعة بصرية كبيرة.
الفيلم من بطولة دونى ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: “Seven Swords” و”Painted Skin” و”Ip Man” و”The Lost Bladesman” و”Together”، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي
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