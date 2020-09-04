جيران جورج كلوني يشعرون بالإنزعاج.. والسبب أعمال تجديد قصره!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت صحيفة ” ذا صن” البريطانية أن جيران نجم السينما الأميركية جورج كلوني في مدينة لوس أنجلوس يشعرون بالإستياء منه.

وفي التفاصيل، فلفتت الصحية الى أن جيران كلوني يشعرون بالاستياء من أعمال تجديد قصره، التي بدأت قبل نحو عام، واشتكوا من الضوضاء التي تحدثها عمليات الإصلاح.

ونقلت الصحيفة عن أحد العمال في القصر، قوله إنه من المتوقع أن يستمر العمل لمدة 6 أشهر أخرى، ما يمثل خبراً سيئا بالنسبة إلى الجيران.

ويتضمن التجديد إضافة 3 مبان جديدة، وأظهرت صور حصلت عليها “ذا صن” أن العمل يسير بشكل طبيعي، لكن هناك الكثير ينتظر الإنجاز.

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وقال أحد السكان: “هناك الكثير من الشاحنات تأتي في الصباح الباكر. يقف العمال والشاحنات في الشارع صعوداً ونزولاً ويشغلون المساحات كافة أمام منازل الآخرين، وهذا أمر مزعج أيضاً”.

ولفت الى أن الوضع كان أسوأ في السابق، عندما كانت تأتي إلى القصر شاحنات خلط الإسمنت التي تصدر ضجيجاً عالياً.