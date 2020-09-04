إصابة الممثل روبرت باتنسون بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت وسائل إعلامية أميركية أن الممثل البريطاني روبرت باتنسون أصيب بفيروس كورونا.

وأدى هذا الأمر إلى توقف العمل في بريطانيا في موقع تصوير فيلم “The Batman” الذي يلعب فيه باتنسون دور البطولة.

وقالت شركة وارنر براذرز في بيان: “عضو في فريق إنتاج فيلم “The Batman” ثبتت إصابته بفيروس كورونا”، علماً أن الشركة لم تكشف عن إسمه. وأضاف البيان أن “تصوير الفيلم توقف موقتاً”.