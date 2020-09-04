أحمد فلوكس يخرج عن صمته: “لو تزوجت سأعلن”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد انتشار شائعات تزعم عودته إلى طليقته وأم ابنه الوحيد سيف الدين، خرج الفنان أحمد فلوكس عن صمته لينفي كل ما تردّد أخيراً بشأن زواجه، وذلك عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث علّق قائلاً: “إن شاء الله لما أتجوز أكيد هعلن لأن الجواز إشهار، حاليا أنا متجوز شغلي ومستقبلي”.

وكانت شائعات قد انتشرت أخيراً حول ارتباط الفنان أحمد فلوكس بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، وما أجّج الشائعات هو صمت “فلوكس”، الذي لم ينفِ أو يؤكد خبر ارتباطه بالإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر “إنستغرام”.

من ناحية أخرى، أعلن فلوكس، تسليم أول عشر حلقات من مسلسله الجديد “سفينة نوح”، والذي من المقرر أن يعود به إلى دراما رمضان بعد فترة غياب، وكتب عبر حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “الحمد الله.. تم تسليم أول 10 حلقات من مسلسل “سفينه نوح”.. تأليف السيناريست حسام موسى.. بطولة منذر رياحنة وأحمد فلوكس، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.. دعواتكم.. 2021″.