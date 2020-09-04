أصالة تحذف كل منشوراتها على “إنستغرام” من دون أسباب معلنة

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متابعة بتجـــــــــــــرد: فاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها بحذف كل منشوراتها عبر حسابها في “إنستغرام”، من دون أن تكشف سبباً لذلك. وتفاعل الجمهور معها وسط تساؤلات عدة عن السبب، لكن أصالة التزمت الصمت ولم توضح شيئاً حتى الآن.
وكانت أصالة قد دأبت في الفترة الماضية على نشر منشورات تتحدث فيها عن حالة الإحباط والاكتئاب التي تعيشها حالياً، كما كانت تتحدث عن الخيانة، خاصة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، الذي أكدت في أكثر من منشور حبّها له وتقديره باعتباره والد توأمها.
من ناحية أخرى، كانت أصالة قد أبدت إعجابها بأسلوب المطرب عبد المجيد عبد الله في الترويج لأغنيات ألبومه الجديد عبر نشر مقاطع من كلماتها على حسابه في “تويتر”، مؤكدةً أنها قررت اعتماد الأسلوب نفسه في الترويج لأغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم” المقرر طرحه قريباً باللهجة الخليجية.
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