ابنة رجاء الجداوي تنشر مهر والدتها.. بالقروش

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت أميرة مختار إبنة الممثلة المصرية رجاء الجداوي جمهور والدتها الراحلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة مهر الفنانة الكبيرة من زوجها حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق.
ونشرت مختار عبر حساب والدتها الرسمي على موقع “انستغرام” صورة 254 قرشاً مصرياً، معلقةً بقولها: “مهر مامي (أحلى قصص الحب)”.
وظهر على الأموال النقدية رسالة بخط يد حسن مختار موجهةً الى عروسه في حينه رجاء الجداوي. يُذكر أن الجداوي وافتها المنية عن عمر ناهز 85 عاماً، في الخامس من شهر تموز (يوليو) بعد إصابتها بفيروس كورونا، ناهيةً مسيرة 62 عاماً في الفن والتمثيل.
وكان آخر الأعمال الفنية المعروضة لرجاء الجداوي هو مسلسل “لعبة النسيان”، في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.
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