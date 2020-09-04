شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يشارك فريق شارموفرز فى أغنية جديدة لأول مرة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان تامر حبيب في عمل فني مع فريق شارموفرز الغنائي لأول مرة خلال الفترة المقبلة، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام البرمو الدعائي لأغنية جديدة، ظهر فيه وهو يقدم الفريق الغنائي على المسرح، معلقا قائلا: "سيداتي سادتي، ترقبوا".



تامر حبيب عبر انستجرام

على صعيد آخر، انضم فريق شارموفرز، مؤخرا إلى قائمة الفنانين، والنجوم، والفرق الموسيقية الشهيرة والعالمية، إلى تطبيق "تيك توك"، المتخصص فى الفيديوهات القصيرة، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية، حيث استهل شارموفرز نشاطه على تيك توك، بفيديو أعلنوا فيه عن تواجدهم فى التطبيق، فيما أعرب مجموعة كبيرة من المتابعين عن سعادتهم لدخول شارموفرز عالم تيك توك، بعد مطالب من القائمين عليه بضرورة التواجد.

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تامر حبيب في كليب أغنية جديدة

واحتفل شارموفرز العام الماضى بإطلاق ألبومه الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضى.



الفنان تامر حبيب



برمو أغنية على حساب تامر حبيب