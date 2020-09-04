شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تروج لألبومها الجديد Halfway To Home "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ريتا ويلسون زوجة الممثل العالمي توم هانكس، على الترويج لألبومها الجديد Halfway To Home، الذي طرحته منذ قليل، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بجوار بوستر الألبوم، حيث كتبت قائلة: "يمكنك شراء الألبوم الآن مقابل 4.99 دولار، أي ما يعادل أقل من فنجانين من الكابتشينو.

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وفى سياق آخر، كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصبحا مواطنين رسميين فى اليونان، وشارك رئيس الوزراء صورة تجمع مع زوجته ماريفا جرابوفسكى، مع هانكس، 64 عامًا، وويلسون، 63 عامًا، وشوهد الممثلان وهما يحملان جوازات سفرهم اليونانية الجديدة، حيث قال ميتسوتاكيس أن كلا من هانكس وويلسون "مواطنون يونانيون ونحن فخورون بذلك".

وكان رئيس اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، وقع العام الماضى على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأمريكي، توم هانكس، (63 عاماً) الحصول على الجنسية اليونانية، حسبما صرح مكتب الرئيس لأسوشيتدبرس.





واعتاد هانكس أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون وهي من أصول بلغارية ويونانية، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

وبموجب القانون اليوناني، تمنح المواطنة الفخرية إلى أشخاص "يقدمون خدمات استثنائية، أو أن منحهم الجنسية يخدم الصالح العام".