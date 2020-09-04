شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأحمد مالك فى أحدث ظهور لهما بمهرجان البندقية السينمائى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنانان أحمد مالك وبشرى جمهورها ومتابعيهما عبر حساباتهما الرسمية على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري، صورا ومقاطع فيديو خلال مشاركتهما في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 77.

وظهرت الفنانة بشرى مع النجم أحمد مالك وانتشال التميمي في صورة نشرتها على خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، خلال مشاركتهم في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهم يرتدون الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، كما شارك أحمد مالك عددا من مقاطع الفيديو خلال تواجده في المهرجان.



الفنانة بشرى مع النجم أحمد مالك وانتشال التميمي

من ناحية أخرى، عبر الفنان الشاب أحمد مالك عن سعادته لعرض فيلمه العالمى The Furnace فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى لأول مرة، بحضور أبطال الفيلم، حيث يقام للفيلم حفل، ويمر أبطال الفيلم على السجادة الحمراء، ونشر مالك صورة من شخصيته فى الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا : "متحمس للغاية للعرض العالمي الأول TheFurnace في الرابع من سبتمبر ضمن مسابقة Orrizzonti في مهرجان فينسيا السينمائى".



بشرى تنشر صورة عبر انستجرام

وكشف مهرجان فينسيا عن قائمة الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته الـ77 التى تقام فى الفترة ما بين 2-12 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة عددا من أفضل الإنتاجات السينمائية وهى فيلم Sun Children للمخرج ماجد مجيدي، وPieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي.

كما تضم القائمة فيلم Padrenostro من إخراج كلوديو نوسى وفيلم Notturno من إخراج جيانفرانكو روزى وفيلم Never Gonna Snow Again من إخراج مالجورزتا سزومويسكا ومايكل انجليرت، إضافة إلي فيلم The Disciple من إخراج تشايتنيا تامهاني و And Tomorrow The Entire World من أخراج جوليا فون هينز و Quo Vadis, Aida من إخراج جاسميلا زبانيك و فيلم Nomadland من إخراج خولي زاهو.

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صورة للفنانة بشرى نشرتها على خاصية الاستوري

فيما يشارك فيلم "الرجل الذى باع جلده" للمخرجة كوثر بن هنية، فى مسابقة آفاق وهو الذى كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة مهرجان الجونة السينمائية.

يتتبع الفيلم رحلة سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.



احمد مالك في مهرجان البندقية