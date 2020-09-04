شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تمارس رياضة ركوب الأمواج "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة الكولومبية شاكيرا من النجمات اللاتي يعشقن رياضة ركوب الأمواج، ولكن فى تلك المرة شاركت النجمة لبنانية الأصل جمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، بفيديو جديد خلال التزلج على الأمواج الاصطناعية بأحد المراكز الشهيرة بالمالديف.

وتظهر المغنية الكولومبية، التي تبلغ من العمر 43 عاما، وهى أمّ لطفلين، من خلال الفيديو قدرتها الرائعة على ممارسة تلك الرياضة التي تعشقها، حيث سبق وأن مارست ركوب الأمواج من قبل في عدة مناسبات.

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وتقضى النجمة العالمية شاكيرا إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف مع صديقها جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسبانى، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".



النجمة العالمية شاكيرا

وكانت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا كشفت سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، حيث إنها تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، وقالت خلال مقابلة تليفزيونية: "أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".



شاكيرا تركب الأمواج الصناعية

والتقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذى ضم العديد من لاعبى كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى فى الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.