شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح "الشنب" تميمة حظ محمد رجب فى الدراما والسينما؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد رجب التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "ضربة معلم" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، حيث يتم اخيتار الفنانين المشاركين فى البطولة وإبرام التعاقد معهم تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وظهر محمد رجب خلال الفترة الأخيرة على حساباته بالسوشيال ميديا مطلقاً "شنبه" بشكل كبير ليكون ذلك مناسباً للشخصية التى يقدمها فى مسلسله الجديد، ليستمر رجب فى الاعتماد على "شنبه" من أجل الظهور فى أعماله الفنية، حيث يعد تميمة حظ له فى السنوات الأخيرة، خاصة أن الأعمال التى ظهر بها بـ"الشنب" حققت نجاحاً جيداً.

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محمد رجب بلوك مسلسله الجديد

وأطلق محمد رجب "شنبه" فى فيلم "سالم أبو أخته" عام 2014 وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وسجل إيرادات هى الأعلى بالنسبة لـ رجب فى شباك التذاكر مقارنة بباقى أفلامه، حيث جسد فى الفيلم شخصية بائعا متجولا، يتحمل مسئولية شقيقته بعد وفاة والديهما، نتيجةً لذلك يطلق عليه المقربون له وجيرانه لقب "سالم أبو أخته".



محمد رجب فى سالم ابو اخته

أيضاً فى فيلم "الحفلة" مع أحمد عز، ظهر محمد رجب بـ"شنبه" حيث جسد شخصية ضابط شرطة، وحقق رجب فى الفيلم نجاحاً مميزاً ولاقى إشادات كبيرة رغم أنه قدم فيه الدور الثانى، ولكنه خطف الأضواء من باقى المشاركين فى الفيلم الذى شارك فى بطولته روبى وجومانا مراد ومحمد ممدوح وتأليف وائل عبد الله وإخراج أحمد علاء.



محمد رجب فى فيلم الحفلة

وجاء الدور على مسلسل "الأخ الكبير" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسد فيه رجب شابا من حارة شعبية يمر بالعديد من الأزمات فى حياته ويدخل فى صراعات مع أشخاص لهم نفوذ، وظهر بالـ"شنب" وحقق العمل نجاحاً كبيراً كأكثر أعمال محمد رجب نجاحاً فى الدراما التليفزيونية.